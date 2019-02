Gudbjerg: Politi og redningsmandskab blev søndag kort efter klokken 22 kaldt til Gudbjerg, hvor en bilist var forulykket i et solouheld. Ifølge Fyns Politi havde bilisten i en kurve på Ørbækvej mistet herredømmet over sit køretøj, og han var kørt ind i et træ. Local Eyes oplyser, at manden kørte i en større, hvid varevogn.

Den 41-årige mand, som sad bag rattet, kom ifølge Fyns Politis oplysninger ikke alvorligt til skade ved uheldet.