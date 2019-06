Køber op igen: Tåsinge-firma overtager nordjysk tømrerfirma

Virksomheden Taasinge Elementer var i 2016 i dyb krise, men nu går det godt, og man har for fjerde gang på halvandet år haft checkhæftet fremme for at investere i andre virksomheder. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Taasinge Elementer har købt den nordjyske montagevirksomhed T-Byg ApS for at kunne sikre en samlet løsning med både salg og montage af præfabrikerede bygningselementer i træ.

Tåsinge: Taasinge Elementer, der producerer tag-, væg- og dækkonstruktioner af træ, har igen været ude på markedet og opkøbt en virksomhed. Det er den nordjyske montagevirksomhed T-Byg ApS, som den 1. juli kommer på sydfynske hænder. Taasinge Elementer har købt virksomheden for at kunne tilbyde både salg og montage af præfabrikerede bygningselementer i træ og på den måde sikre konkurrencedygtige priser. Administrerende direktør i Taasinge Elementer, Martin Tholstrup, siger i en pressemeddelelse, at man ønsker at tilbyde kunderne en såkaldt one-stop-shopping-løsning, hvor montagen af byggeelementerne er en del af den samlede løsning. - Med overtagelsen bidrager vi også til at sikre, at træbyggeriet samlet set kan forblive konkurrencedygtigt rent prismæssigt i sammenligning med andre byggeformer. Den nuværende høje aktivitet på markedet bevirker nemlig, at priserne på montagen nogle gange bliver presset lidt for højt op, og den udvikling kan være en trussel for træbyggeriets samlede konkurrenceevne, siger Martin Tholstrup, der ejer 10 procent af aktierne i Taasinge Elementer. Han tilføjer, at T-Byg ApS er et landsdækkende tømrerfirma og har ekspertise og mange års erfaring med netop montage af byggeelementer i træ.

Martin Tholstrup, direktør på Taasinge Elementer, mener, at overtagelsen af montagevirksomheden er med til at sikre, at træbyggeriet samlet set kan forblive konkurrencedygtigt i sammenligning med andre byggeformer. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Opkøb nummer fire Taasinge Elementer har købt alle aktiviteter i firmaet, der har base i Hjørring og har omkring 20 medarbejdere. Firmaet har siden stiftelsen i 2011 hvert år haft sorte tal på bundlinjen - senest et overskud før skat på 723.000 kroner. Det bliver videreført i uændret form i det nye selskab, TE-Montage A/S, og den nuværende ejer og direktør, Torben Eriksen, fortsætter som direktør i det nye selskab. Det er fjerde gang på halvandet år, at Taasinge Elementer er ude på markedet for at købe op. I marts sidste år forsøgte man at bane sig vej til det norske marked med købet af 75 procent af aktierne i den norske virksomhed Ringsaker Veg & Takelement, der fremstiller præfabrikerede facadeelementer i træ. Virksomheden har 50 medarbejdere og en omsætning på 80 millioner kroner. I månederne forinden havde man overtaget elementafdelingen i det nordjyske Ugilt Savværk samt udviklingsvirksomheden Nordic Build, der har base på Midtfyn. Taasinge Elementer beskæftiger i dag omkring 180 medarbejdere på de tre danske produktionsenheder på Tåsinge, Hampen i Midtjylland og Ugilt i Nordjylland samt på en fabrik i Letland. De mange opkøb sker ovenpå nogle turbulente år, hvor virksomheden med 50 medarbejdere i 2016 blev taget under konkursbehandling og var i dyb krise, men blev reddet, da investorerne Holger Carsten Hansen og Asbjørn Berge købte stumperne af konkursboet. Siden har de solgt til den store børsnoterede nordiske koncern, Nordic Waterproofing Group, der er en af de førende aktører på markedet for bygningsbeklædning og -tætning i Nordeuropa.