Knuden er løst: Regeringen giver 10 millioner til nyt Simac

Efter møder i regeringen er det fredag formiddag besluttet at yde 10 millioner kroner i støtte til det nye Simac. Dermed er den knude løst, som Svendborg Kommune har arbejdet for i mere end tre år.

- Der er ingen, der har kunnet forklare det her, og når det ikke kan forklares, kan det heller ikke forsvares. Derfor har det været vigtigt at finde en løsning, siger ministeren, der også er fynskvalgt medlem af Folketinget.

Staten har hidtil fastholdt, at de 10 millioner kroner skulle betales tilbage ved et salg af bygningen, men fredag blev der altså fundet en løsning, så der nu kan investeres 10 millioner kroner i det nye Simac-byggeri. Det fortæller børne- og socialminister Mai Mercado (K) til Fyns Amts Avis.

De 10 millioner kroner bliver bevilget efter en mere end tre år lang kamp mellem staten og Svendborg Kommune. Staten har pant for netop 10 millioner kroner i den nuværende kommunalt ejede Simac-bygning på Graaesvej, og Svendborg Kommune har siden 2015 forsøgt at finde en løsning, så de penge kan investeres i den nye uddannelsesinstitution.

Det ligger fast, efter at man på møder i regeringen fredag formiddag er blevet enige om at yde et tilskud til det store Simac-projekt på 10 millioner kroner.

Byrådet i Svendborg indgik i 2014 en aftale med Simac om støtte til en ny uddannelsesinstitution på havnen i Svendborg. Aftalen indebærer blandt andet, at kommunen skal skyde afkastet fra salget af den nuværende Simac-bygning på Graaesvej ind i den nye uddannelsesinstitution. Skolen forventes at kunne indbringe omkring 10 millioner kroner. Staten har imidlertid pant i bygningen for cirka 10 millioner kroner, og staten har i tre år fastholdt, at pengene skal tilbagebetales ved et salg af skolen. Fredag blev det på møder i regeringen besluttet at yde et tilskud på 10 millioner kroner til Simac i 2019 - svarende til pantets størrelse. Samtidig skal Svendborg Kommune betale pantet tilbage til staten ved salget af bygningerne på Graaesvej. Sagen skal nu godkendes i folketingets finansudvalg, men det betragtes som en formalitet.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K), der også er fynskvalg folketingsmedlem, har fredag været med til at finde en løsning, der betyder, at staten yder et bidrag på 10 millioner kroner til det nye Simac. Foto: Vibeke Volder

Staten som stopklods

Mai Mercado fortæller, at hun i efteråret havde besøg af Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) og det konservative byrådsmedlem Henrik Nielsen. Hun roser parret for at møde velforberedte op og kæmpe for deres by og for Simac.

- De har overbevist mig om, at staten i denne her sag har været en unødvendig stopklods for, at Simac har kunnet komme videre og realisere deres planer, siger Mai Mercado.

- Det er vigtigt, at Simac kan komme videre. De opererer indenfor et felt stort set uden ledighed - selv under krisen - og i et fag, hvor dem, der uddanner sig, klarer sig rigtig godt. Det er ikke kun vigtigt for Svendborg og Fyn, men for hele Danmark, og derfor skal staten ikke være stopklods, siger Mai Mercado.

Borgmester Bo Hansen glæder sig over, at der omsider er fundet en løsning.

- Jeg er rigtig glad. Og man kan sige, at ringen nu afsluttet, ved at staten også giver et bidrag til et stort sammenskudsgilde, hvor A. P. Møller-fonden har gået forrest, siger Bo Hansen med henvisning til en donation på 100 millioner kroner.