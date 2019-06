Anders Bondo Christensen (midt for), der er formand for Danmarks Lærerforening, har været med til cykelløbet hvert år, siden det startede. - Det er et helt fantastisk initiativ, at den her forening på frivilligt basis gør noget for folk, som har det svært, fortalte han. Foto: Helene Thau Jackson.

2. pinsedag lagde cykelløbet Broen Danmark Rundt vejen forbi Svendborg. Her tog lokale frivillige imod rytterne, der har indsamlet knap en halv million til fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge.

Svendborg: Klik, klik, klik, klik. Sådan lød det, da 35 par cykelsko stavrede over fliserne gennem fattiggården mandag formiddag. Det var nemlig med cykelshorts og højt humør, men nok også en anelse ondt i bagdelene, at rytterne fra cykelløbet Broen Danmark Rundt ankom til Forsorgsmuseet i Svendborg, hvor der var serveret kaffe og fedtemadder til de trætte ryttere. Det er tredje år, at cykelløbet afholdes, og overskuddet fra løbet går til foreningen Broen Danmark, der hjælper børn fra udsatte familier til at kunne deltage i fritidsaktiviteter. En af turens faste ryttere er Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening. - Det er et helt fantastisk initiativ, at en forening på frivilligt basis gør noget for folk, der har det svært, og så er det her hold også helt uovertruffen, mener han.

Politisk afbud Det var Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, der, sammen med erhvervsmanden og cykelentusiasten Flemming Bøgely fra Silkeborg, i sin tid fik idéen til cykelløbet, men DF-politikeren var altså ikke selv at finde i de røde cykelshorts i år. Selvom han, sammen med christiansborg-kollegerne Morten Østergaard (R), Jacob Mark (SF) og Magnus Heunicke (S) havde planlagt at træde i pedaler for de udsatte børn, var der meldt afbud fra alle fire politikere. Den eneste folketingspolitiker, der faktisk kunne finde tid til cykelløbet var den nyvalgte Stén Knuth (V), der tidligere har siddet som borgmester i Slagelse Kommune. - Det her er en enorm vigtig sag, og det ved jeg, at de andre også synes, også selvom de ikke kunne være med i dag. Da jeg sad som borgmester, var jeg med til at etablere lokalafdelingen for Broen i Slagelse, og i 2018 blev jeg så spurgt, om jeg ville deltage, og det ville jeg selvfølgelig gerne. Både for motionen og det sociale, men også for de mange familier, der har brug for hjælpen, fortalte han.

Klik, klik, klik, lød det fra cykelskoene, da rytterne trak cyklerne ind i forsorgsmuseets gård. Foto: Helene Thau Jackson.

Lokale kræfter Svendborg var første stop på tredje etape af turen, der startede i Silkeborg lørdag formiddag og afsluttes fem dage og 700 kilometer senere i Allinge på Bornholm, som folkemødet sættes i gang. Sekretariatsleder for Broen Danmark, Erik Haumann, var sammen med lokalafdelingen for Broen i Svendborg mødt op på Forsorgsmuseet for at modtage rytterne. - Cykelløbet har i år indsamlet 450.000 kroner, og de penge bliver så fordelt ud til vores lokalafdelinger for at hjælpe børn og unge i alderen 6 til 17 år i gang med fritidsaktiviteter. Det kan for eksempel være at hjælpe til med kontingentet, støtte til udstyr, et buskort eller en brugt cykel, forklarer han. Rytterne står hver især for at skaffe sponsorer til løbet og skal derudover selv betale 8000 kroner for at deltage. I Svendborg har lokalafdelingen tidligere være lukningstruet, fordi de manglede frivillige, men siden er nye kræfter kommet til, og formand Mette Fabech har sammen med fire andre frivillige bygget lokalafdelingen op igen. - Da jeg hørte om det nede i Frivillighuset, sagde jeg, "gi' mig det, lad mig prøve", og jeg føler faktisk, at vi er ved at være derhenne, hvor vi kan lægge en plan for, hvordan vi skal udvikle arbejdet fremover. Siden Mette Fabech blev formand har foreningen blandt andet hjulpet flere børn fra fodboldklubben Stjernen med på fodboldlejr.

Rytterne var i Svendborg omkring klokken 11 mandag formiddag. Her besøgte de Danmarks Forsorgsmuseum på Grubbemøllevej. Foto: Helene Thau Jackson.