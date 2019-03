Knallert kørte ind i dør: Bibliotek lukket i Stenstrup

Stenstrup: En ung mand kørte torsdag eftermiddag den 28. februar ind i indgangsdøren på biblioteket i Stenstrup. Han er en del af en gruppe unge fra byen, der hænger ud på biblioteket i weekenderne og om aftenen.

Biblioteksleder Berit Sandholt Jacobsen fra Svendborg Bibliotek er som udgangspunkt glad for, at de lokale i byen bruger biblioteket, men der har også været problemer, fortæller hun.

- Der er en gruppe unge, som hænger ud op til otte timer ad gangen og bruger det lidt som deres opholdsrum i weekenderne og om aftenen, fortæller hun.

- De må jo gerne bruge rummet, og vi er jo glade for, at lokalbefolkningen tager det til sig, men hvis det betyder, at der er andre, der ikke føler sig velkomne, eller at de ikke rydder op eller ødelægger ting, så må vi jo reagere.

Biblioteket er derfor i dialog med SSP og den nye skoleleder på Stenstrup Skole. Ifølge Berit Sandholt Jacobsen har der ikke været andre hændelser udover "lidt småtterier", hvor de ikke har ryddet op.

- Vi er i løbende kontakt med forældre og ungdomsskolen, og vi har også ekstra fokus på vores afdeling i Stenstrup for tiden.

Da knallerten kørte ind i døren, blev karmen og elektronikken i døren ødelagt, så den ikke kan åbne automatisk. Det betyder, at biblioteket vil være lukket uden for de betjente åbningstider onsdag mellem 13 og 17, indtil døren er repareret. Det forventes at ske i denne uge. Ifølge Berit Sandholt Jacobsen overvejer man at lukke biblioteket for selvbetjening tidligere om aftenen, end man gør i dag, for at komme problemet til livs.

- Vi står snart overfor en påske, hvor vi ikke har personale derude i små 14 dage. Der overvejer vi, om vi i stedet for have dørene åbne indtil klokken 10 om aftenen, måske skal have åbent knap så længe. Det er i hvert fald en løsning, som vi overvejer.