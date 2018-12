Svendborg: De ældre på kommunens plejecentre får fortsat nogle minutter om ugen, som de kan bruge efter eget valg for at forøge deres livskvalitet.

Pengene til den såkaldte klippekortordning blev i september halveret, så de ældre gik fra at have en halv time til et kvarter til rådighed hver uge, og på et møde tirsdag var der stillet forslag om at spare yderligere to millioner kroner og dermed nedlægge ordningen.

Sådan gik det ikke. Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget blev enige om kun at skære 250.000 kroner på ordningen, og det glæder formanden Hanne Klit (S), der helst havde set, at der slet ikke var blevet rørt ved klippekortordningen.

- Jeg er rigtig ked af, at vi tager yderligere penge fra den her pulje, som går til biografture, til at få sat hår eller tage en tur i Føtex. Det er det, der betyder noget for de ældre, men det her var det kompromis, vi kunne nå frem til, siger Hanne Klit.