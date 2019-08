Klatretyv i blå kirke: Stjal computere, kontanter og en bil

Indbrud i Den Blå Kirke på Lundevej, hvor tyven kom ind ved at klatre op af en lang stige

Svendborg: Tyven måtte højt til vejrs, da der var indbrud i Den Blå Kirke på Lundevej natten til onsdag. Der blev nemlig brugt en tre meter høj metalstige til at komme op på køkkentaget, og derfra brød man et vindue til et kontor op. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Herefter blev der stjålet tre bærbare computere, kontanter og en bilnøgle til en varebil, som så også blev stjålet. Der er tale om en hvid Peugeot Partner Van fra 2019 med nummerpladen CH 74 615. /catj