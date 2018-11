Klar med flæskesteg og juletræer: Nyt fødevaremarked rykker ind på værftsøen

Kulinarisk Sydfyn og Byens Gårdbutik står bag nyt julemarked udelukkende med fødevarer.

Svendborg: Sommerens store og populære fødevaremarked er blevet en del af Svendborg dna, og nu får byen også et kulinarisk julemarked. Kulinarisk Sydfyn og Byens Gårdbutik i Vestergade er gået sammen og rykker den 15. og 16. december ind i rundbuehallerne på den gamle værftsø med et julemarked, der udelukkende har kulinariske fristelser på disken. Projektleder i Kulinarisk Sydfyn, Mikael Hansen, fortæller, at ideen til et julemarked med fødevarer opstod for et par måneder siden, da det lå fast, at det traditionsrige julemarked i Maritimt Center i år ikke bliver til noget. - Vi synes, det kunne være sjovt med et julemarked kun med fødevarer, og vi lagde derfor en forsigtig føler ud til nogle af de lokale producenter. Det spredte sig som ringe i vandet, og nu er der 32 producenter, der har tilmeldt sig, fortæller Mikael Hansen, der har plads til omkring 40 boder i de rustikke rammer. - Vi havde drømt om et marked med 20 producenter, så det er fuldstændig forrygende, siger Mikael Hansen.

Marked på hele øen Anne Hjortenberg fra Byens Gårdbutik drømmer også. Hun har en drøm om, at det nye julemarked kan udvikle sig og blive endnu større. - Svendborg fortjener et fantastisk julemarked, og tænk hvis hele Frederiksøen kunne blive et stort julemarked. Det kunne være megafedt, siger Anne Hjortenberg, der også har et bud på, hvorfor de lokale producenter af fødevarer møder så talstærkt op, når det bliver sendt bud efter dem. Hun mener, det hænger sammen, at der på Sydfyn er opstået en bevidsthed om, at de lokale fødevarer har en værdi, og at man gerne vil høre den historie, der knytter sig til de enkelte produkter. - Producenterne trækker folk til, fordi de har nogle gode produkter, og folk kommer for både at smage og høre den historie, der hører til produktet, og når de får den, vil de gerne købe. Det er en god synergi, forklarer Anne Hjortenberg. På julefødevaremarkedet kan man stort set købe ind til hele julefesten. Man kan blandt andet købe and, rødkål, kartofler og flæskesteg, juleøl, julesnaps og mandelgave, og man kan også komme hjem med et juletræ.

Kransekage med kirsebær Udover muligheden for at smage på og købe masser af fødevarer, er der også forskellige aktiviteter i rundbuehallerne. Konditor Line Viborg, der er tidligere dansk mester i kransekagebagning, kommer for at bage med gæsterne og vise, at det er muligt at lægge andet end havregrynskugler i julekagedåsen - blandt andet macarons, fransk nougat og kransekage med kirsebær. Det koster 50 kroner for en tur i bageværkstedet. Desuden læser Per Sharvin fra Svendborg Fortælleværksted julehistorier med indlagte smagsprøver, og der er også juletombola og en fiskedam særligt for mænd. Mikael Hansen fortæller, at det er gratis at komme ind til markedet. Han håber på et besøgstal på mellem 300 og 500 gæster. Svendborg Event støtter julefødevaremarkedet med 10.000 kroner.