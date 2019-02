Klappede servitrice i bagdelen: Chef har fået sin dom

En chef på et spisested blev i Retten i Svendborg dømt for at klappe en servitrice i bagdelen.

Svendborg: En chef på et spisested i Svendborg blev tirsdag den 12. februar dømt i Retten i Svendborg for at have klappet en servitrice i bagdelen og dermed at have krænket hendes blufærdighed. Episoden var sket i sommeren 2018.

Anklageren forlangte en bødestraf på 10.000 kroner. Det ville tiltalte dog ikke gå med til. Han både modsatte sig erstatningspligten og kravet.

Et vidne havde overværet episoden, og dommeren vurderede, at vidnets forklaring sammen med offerets var så troværdig, at det blev bevist, at tiltalte klappede sin servitrice i bagdelen.

Dommen til chefen lød på at skulle betale 10 dagbøder på hver 250 kroner og sagens omkostninger. /rashe