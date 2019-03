Kirsten narret af tricktyve: - Jeg tænkte, han kan jo ikke tage noget fra mig

- Lige pludselig kommer østeuropæeren, og jeg tænker, hold da op. Han havde favnen fyldt med varer og peger på tykmælken og vil have hjælp. Så jeg tog en af dem. Men så viste han to fingre og sagde "two". Da jeg ville tage en liter mere, faldt der en ned på gulvet, som jeg derefter samlede op.

Da hun forlader bilen, med sin mand siddende i, og går hen og tager en vogn, holder to endnu ukendte gerningsmænd nemlig øje med hende. De ser, at Kirsten sætter sin taske op i indkøbsvognen og følger efter hende ind i butikken, fremgår det af overvågningen.

Indkøbsturen skulle vise sig at blive en meget ubehagelig oplevelse, som har sat sig i Kirsten Rasmussen efterfølgende. Hun blev nemlig frastjålet sin pung af to tricktyve.

Nervøs for nattesøvnen

Kort tid efter opdager Kirsten Rasmussen, at hun mangler sin pung, hvori der lå 700 kroner. På vej ned til kassen finder hun de to liter tykmælk efterladt på butiksgulvet, som hun havde hjulpet den fremmede mand med at finde.

- Der vidste jeg, at det var et tricktyveri. Jeg tog tykmælken med op til kassen og forklarede til ekspedienten, hvad der var sket. Ekspedienten sagde så, at de havde videoovervågning i butikken. Det fik jeg så lov til at se.

På videoen kunne Kirsten Rasmussen se, at manden hun havde talt med havde en medgerningsmand. De to nikkede til hinanden, hvorefter den ene tager kontakt til hende fra højre side, hvorefter den anden gerningsmand går den modsatte vej og stiller sig bag en søjle, der skjuler ham. På få sekunder kunne Kirsten Rasmussen se på videoen, at mandens arm stak ud fra stolpen og fiskede hendes pung ud af tasken.

- Jeg er glad for, at jeg fik mulighed for at se det på video. Det besvarede mange spørgsmål. Og så hjælper det også til at bearbejde hændelsen. Jeg var nervøs for, om jeg ville kunne falde i søvn om natten efterfølgende, eller om jeg ville ligge og tænke på det. Heldigvis har det ikke været et problem.

- Men man har da paraderne ekstra oppe. Der går nok bare en måneds tid, så er alt normalt igen.