For syvende gang kan du opleve de kulturhistoriske kirkegårdsspil på Assistens Kirkegård i Svendborg.

- Jeg blev inspireret på en ekskursion til København. På Assistentkirkegården havde de fået den idé, at man kunne gå rundt på kirkegården og møde eksempelvis Søren Kirkegaard eller H.C. Andersen, der stod og læste op ved deres grave, og det, synes jeg, var meget spændende, og noget, vi godt kunne bruge i Svendborg, fortæller han.

- Det er jo en fuldstændig anderledes måde at formidle kulturhistorie på, end hvad vi plejer. Det kommer til at vrimle med liv, fortæller kirkegårdsinspektør Tommy Christensen, der sammen med manuskriptforfatter og instruktør bag spillene, Marianne Kjær, er primus motor bag spillene.

Enestående amatører

Kirkegårdsspillet fremføres seks gange på to dage og koster omkring 150.000 kroner at opføre. Derfor har det også været nødvendigt med støttekroner udefra. I 2018 fik kirkespillet 100.000 kroner fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond under Kirkeministeriet, ligesom det sydfynske erhvervsliv og den lokale Generalkonsul Einar Høyvalds Fond har været bidragsydere fra begyndelsen.

- Vi tager også et lille beløb for tilskuerpladser, men det er altså ikke noget, vi tjener penge på. Det er blot, så vi kan få det til at løbe rundt, fortæller Tommy Christensen.

Der sælges 100 siddepladser til hver forestilling, men forbipasserende på kirkegården drysser også forbi og blander sig med publikum. Det koster ikke noget, men så må man også leve med ståpladser.

Budgettet går blandt andet til kostumer og opsætningen af stykket. Povl Christian Balslev, der er organist ved Vor Frue Kirke, samler sangkor, solister og musikere, ligesom han også komponerer musikken til.

- Selvom det er amatørteater, så har det altså også lidt format, og vi er enormt stolte, for det er unikt og enestående for Svendborg, siger Tommy Christensen.

Kirkegårdsspillet for 2019 bliver det andet sidste i rækken, da det sidste er planlagt i 2021. Året for kirkegårdens 200 års jubilæum.

Spillene finder sted den 1. og 2. august klokken 17 og 18 samt lørdag den 3. august klokken 15 og 17.