Kirkeby Idrætsforening har netop fejret 75-års jubilæum. Her er ingen krise at spore. Det skyldes blandt andet, at man vægter sociale relationer over sportslige præstationer, forklarer formand Jørn Hansen.

Svendborg: Kirkeby Idrætsforening har netop fejret 75 års jubilæum. Her er det svært at få øje på de helt store udfordringer, så længe vi løfter i flok, fortæller formand Jørn Hansen. Under hans rundvisning af stedet kommer han forbi klubbens pokalskab. Det er fyldt godt op. Men skabet er svært at få øje på, da det står i det ene hjørne ved en trappe. Det gør ikke noget, pokalerne er ikke det vigtige, fortæller han. - Vi går efter at være gode socialt, mere end vi går efter at få et hold i 1. division. - For mig er det vigtigt, at vi kan tilbyde sportsgrene som gymnastik, badminton og fodbold. Men det er også vigtigt, at vi kan præge vores lille samfund. Hvis vi ikke gør det, så dør foreningen, da vi ikke kan få hjælp til vores arrangementer, pointerer han.

Jørn Hansen(TV) og Kurt Nykjær Pedersen er begge indfødte i Kirkeby og har derfor gået på skolen, der er nabo til idrætsforeningen. Her er Kurt Nykjær Pedersen i dag pedel. Foto: Katrine Becher Damkjær

Foreningen lever af frivillige I 2004 opførte Kirkeby Idrætsforening en hal, hvor der kan spilles badminton, holdes arrangementer, og skolen kan dyrke gymnastik. Projektet kunne kun lade sig gøre med lokale kræfters hjælp, forklarer Jørn Hansen. - Der var en, der ringede og fortalte, at en hal var til salg i Faaborg, beretter han. Den blev købt med hjælp fra banken. Herefter sponsorerede et transportfirma nogle vogne, der kunne hente den. Herefter opførte frivillige hallen. En af dem, der brugte mere end 30 timer om ugen på det uden betaling, er Kurt Nykjær Pedersen, der blandt andet trak alle kablerne. - Jeg gør det på grund af sammenholdet. Siden 1980 har jeg brugt min sommerferie som frivillig til vores sommerfest. Til Gran Canaria kommer jeg nok aldrig. Jeg egner mig ikke til at have mit tøj i en kuffert. Og så egner jeg mig heller ikke til at ligge ude i solen. Jeg vil hellere gå og hygge mig her sammen med Kirkebys borgere, slår han fast. Frivillige som ham er guld værd, og de er ikke en selvfølge, forklarer Jørn Hansen. - Vi kan godt mærke, at tiderne ændre sig. I gamle dage var det naturligt, at skolelæreren også var en del af idrætsforeningen. De kunne godt være fodbold eller gymnastiktræner. Det er helt væk i dag, da der ikke er ret mange af lærerne, der bor lokalt, siger han.

Lone Kaasgaard er både frivillig i Kirkeby Idrætsforening og med i bestyrelsen hos KOO-gruppen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ingen spindelvæv i klubkassen Det er ikke kun en ny hal, Kirkeby Idrætsforening kan bryste sig af. Foreningen har også opført en multibane, hvor man blandt dyrke flere forskellige sportsgrene. Det har igen været muligt med hjælp fra frivillige, forklarer formanden. - Vi havde besøg af en fodboldklub fra Odense, hvor de spurgte i pølseboden, hvor meget de tjente ved at stå der. Og de svarede, vi tjener ikke noget, vi gør det frivilligt for at skaffe penge til foreningen. - I tirsdags havde vi cykelrally, hvor der på en time og tre kvarter blev cyklet og løbet 167.000 kroner lige direkte ind i kassen. Dem der stillede op har sørget for deres egne sponsorer. En af vores løbere løb 53.000 ind alene, oplyser han. Hvert år har klubben en sommerfest, hvor indtjeningen blandt andet går til at fragte fodboldholdet rundt til udekampene med en bus. Her er der kun en egenbetaling på 20 kroner, forklarer Jørn Hansen. - Det er helt tilbage fra sidst i 70'erne, hvor der var en far på Langeland, der kørte galt og tre døde, oplyser han. Foreningen har i de senere år udvidet med et fitnesscenter, der har vist sig at være en fin forretning. - Der lå en bank oppe i byen, der stod og forfaldt. Den købte vi og lavede om til et fitnesscenter. Vi regnede ud, at det krævede 75 medlemmer for, at det kunne køre rundt. I dag har vi 285, fortæller han.

Selvom Kirkeby Idrætsforening ikke praler af deres pokalsamling, har de nok af dem. Foto: Rasmus Henriksen

Skulptur på vej Idrætsforeningen samarbejder med hele byen. For eksempel hjalp de den lokale børnehave med et køleskab for nylig. For at sikre at idrætsforeningen ikke laver et arrangement på samme dato som en af byens andre foreninger, har man nedsat en gruppe kaldet KOO-gruppen. Her er blandt andet skolen, Egebjerg Mølle og flere andre repræsenteret. Samarbejdet er vigtigt for byen, pointerer Tage Østbjerg, der sidder med i udvalget. For at symbolisere at Kirkeby løfter i flok, vil man bygge en skulptur med nogle små mænd, der kravler op ad en sten og med ræb trækker månen ned til dem. Ind til videre har man skrabet 100.000 sammen, og når hele finansieringen kommer på plads, skal skulpturen stå ved kirken.

Deltagerne i løbet havde selv fundet sponsorer, der donerede penge til Kirkeby Idrætsforening for hver kilometer, deltagerne tilbagelagde. Foto: Erik Hansen

Revy i idrætsforeningens hal. Foto: Erik Hansen

Lørdag var der gadeturnering. Hvor forskellige hold var udklædt og gik gennem byen mod festpladsen. Foto: Erik Hansen