Som kontoruddannet lå det ikke kortene, at Kim Christoffersen skulle blive sekretariatschef i Svendborg Kommune og dermed også valggeneral med ansvar for afvikling af de kommende EU- og folketingsvalg. Men ansvaret har han. Og trods sommerfugle i maven over, om valghandlingen forløber planmæssigt, trives han med det.