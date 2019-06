Kendisbryllup på Kyseborgstræde: Rottefælde-par gift i Svendborg

Svendborg: Kirkeklokkerne lød over byen søndag ved middagstid, og da Christine Astrid og Mikkel Schrøder trådte ud af Sankt Nicolai Kirke lidt over en halv time senere var det som ægtepar.

Parret, der begge er skuespillere i Rottefælderevyen, valgte Sankt Nicolai Kirke i Svendborg til vielsen pinsesøndag.

- Det var den eneste dag, der passede. Vi har simpelthen haft så travlt med arbejde de sidste to år, fortæller brudgommen, Mikkel Schrøder, der måtte gå lidt forsigtigt, efter den fibersprængning, han fik på scenen sidst i maj.

Til fejringen var der dækket op til fest på parkeringspladsen bag Ida Holsts Skole på Kyseborgstræde, for det var her på gaden, at Christine Astrid boede, da hun for første gang spillede med på revyen i Rottefælden for to år siden. Denne sæson bor parret i en villa på Strandhuse, og efterhånden er de blevet rigtig glad for Svendborg.

- Vi planlægger faktisk at flytte herned. Svendborg er en skøn by, her er vidunderligt. Se dig bare omkring, så forstår du hvorfor, fortalte brudgommen efter brylluppet, før hen vendte tilbage til festlighederne.