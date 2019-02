Initiativet er taget positivt imod fra Kattens Værns, som har lovet at fordoble hver en krone, der bliver samlet ind. Det anslås, at en aftale vil koste mellem 35.000 og 50.000 kroner.

Svendborg: Endnu er der ikke en samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune og Kattens Værn om indfangning af vilde katte, sådan som eksempelvis Langeland Kommune har. Men sådan en aftale er der brug for i Svendborg, mener Mette Marie Hansen. Hun har derfor oprettet en indsamling for at lave en aftale med Kattens Værn om at indfange de vilde katte.

De hårdest ramte

Det er ikke en service, hvor man kan få hentet sin huskat, der er blevet uønsket. Det er decideret de herreløse, uhåndterlige katte, der mangler en professionel løsning, pointerer Mette Marie Hansen.

- Hvis kattene er til at løfte op i en transportkasse, kan man ringe til et internat eller Dyrenes Beskyttelse.Aftalen er ment som en hjælp til de katte, der lider og er for sky til at komme i kontakt med mennesker.Mette Marie Hansen kommer her med et eksempel:

- En ældre kvinde døde her på Tåsinge nær Troense. Hun havde gået og fodret på nogle katte, der var dukket op hos hende. Da hun så dør, er der én, der opdager, at der sidder nogle katte og miaver. Kattene var meget sultne og flere af dem syge.

Det er forskelligt, hvor kattene ender efter at være blevet indfanget. Nogle bliver musefangere på en gård, andre har brug for fred for deres trængsler.

- I nogle tilfælde er der ikke andet at gøre end at få kattene indfanget og aflivet. Jeg har set katte, der mangler øjne, er dødssyge, mangler et øre, eller har et dårligt ben, forklarer Mette Marie Hansen.Ønsker man at støtte indsamlingen, kan man finde kontonummeret til Svendborgs Kattevenners konto på Facebook-siden Svendborgs Kattevenner, hvor formålet uddybes.