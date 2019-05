Katteejer frygter selvtægtsmand derude: Katte forsvinder fra område i Svendborg - to dukkede op på Langeland

Beboere i området omkring Bagergade beretter om katte, der forsvinder. Nogle dukker endda op på Langeland en rum tid efter. Det har blandt andet Majbrit Bisgaard oplevet, og derfor tør hun ikke længere lukke sin kat udenfor uden at have den i snor.

Svendborg: Katte forsvinder fra Bagergade i Svendborg, fortæller to beboere i området.

En af dem er Majbrit Bisgaard. Tre af hendes katte er forsvundet, men heldigvis er en af dem dukket op igen, fortæller hun.

- Jeg glemmer aldrig, da jeg fik opkaldet. En dyrlæge fortalte, at Sigva var blevet fundet og befandt sig på en gård på Langeland, siger Majbrit Bisgaard.

Hun tæller sig frem til, at seks andre katte i kvarteret ligeledes er forsvundet på halvandet år. Og hun tror ikke, de er forsvundet på egen hånd.

Majbrit Bisgaard finder det stærkt tvivlsomt, at hendes kat skulle have krydset tre broer af sig selv for at ende på Langeland. Og uvisheden om hvad der er sket med de forsvundne katte, bekymrer hende stadig her seks måneder efter, at hendes kat Sigva er hjemvendt.

- Jeg har ikke noget belæg for at sige det, men jeg frygter, at der er en selvtægtsmand derude, der ikke bryder sig om katte her i kvarteret, siger hun.

Usikkerheden gør, at Majbrit Bisgaard ikke længere tør at slippe sin kat af syne af frygt for, at det ville blive sidste gang, hun så hende.

- Derfor lufter jeg hende i en snor. Men det gør jo så, at hun ikke kan klatre i træer og alle de ting, som katte elsker. Det er jeg rigtig ærgerlig over, at jeg ikke kan tilbyde hende, men jeg tør simpelthen ikke risikere, at hun forsvinder igen, siger hun.