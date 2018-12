Svendborg: Sangerinden Katinka har vist sig at virke som en magnet på det svendborgensiske publikum. I hvert fald blev der på rekordtid udsolgt, da spillestedet Harders annoncerede en koncert med hende til februar.

Derfor prøver Harders nu for første gang i spillestedets historie at sætte en ekstrakoncert op. For en uge siden annoncerede Harders endnu en dato, hvor publikum har mulighed for en aften i selskab med den populære sangerinde, og allerede nu er omkring en tredjedel af billetterne solgt også til den koncert.

Katinka har to gange tidligere spillet på Harders, og den tredje og fjerde koncert finder sted onsdag 27. og torsdag 28. februar 2019. Vil man have billet, kan de købes på www.billet.dk /jurb