Kapsejlads udsolgt: Havets jernmand sætter deltagerrekord

- Sidste år satte vi grænsen ved 400 både, og da der også var udsolgt der, har vi i år sat 450 startpladser til salg. Og jeg tror, vi er ved at have fundet lejet nu, siger Ole Ingemann, der også fortæller, at stævnet er verdens største af sin art - altså for både, som sejles af kun én person.

Svendborg: Der er en stigende interesse for at sejle rundt om Fyn alene i båden.

Ny startlinje

Sidste år var ikke det bedste.

På grund af voldsomt blæsevejr, stillede kun 189 af de 400 tilmeldte til start, og af dem fuldførte færre end 60.

De tal skulle gerne forbedres, men der er en grænse, fortæller Ole Ingemann.

- Vi forventer ikke, at alle kommer rundt, for Silverrudder er havets jernmand, siger stævnechefen, der også fortæller, at arrangørerne har suget erfaringer til sig og derfor har lavet en ændring i år.

- Vi plejer at starte fra lystbådehavnen, men i år bliver starten flyttet til området mellem Christiansminde og Vindebyøre, siger han.

Årsagen er, at det først dagen før sejladsen vil blive besluttet, om der skal sejles den ene eller anden vej rundt om Fyn.

- Det er vinden og strømmen, der afgør det, og hvis vi skal sejle vesterud, når vi ikke at få spredning på bådene, inden de når broen, siger Ole Ingemann.

De 450 deltagere kommer fra 14 nationer, og særligt i Tyskland har Silverrudder fået gået fat.

Halvdelen af feltet er således fra det store land i syd, og så fortæller Ole Ingemann desuden, at Silverrudder har gjort meget andet godt end blot at skaffe lidt mønt til Svendborg Amatør Sejlklubs kasse.

- Vi er 125, der hjælper til, så den giver et kæmpe boost til frivilligheden. Desuden giver den sejlsporten et kæmpe løft, og endelig er den med til at vise, at Det Sydfynske Øhav er et sejlerfarvand i absolut verdensklasse, siger han.