Kaos på OBC: Arbejdsnedlæggelse rammer al togdrift - også Svendborgbanen

En arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivpersonalet i DSB betyder, at der onsdag eftermiddag ikke kører tog mellem Svendborg og Odense.

Det bliver desuden oplyst, at der ikke bliver indsat togbusser som erstatning for de aflyste tog.

Det er den korte melding på DSB's hjemmeside onsdag eftermiddag. Her fremgår det, at togdriften på Svendborgbanen er indstillet som følge af en arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivpersonalet.

Hele landet ramt

Det er ikke kun i Odense, at tusindvis at togpassagerer var strandet onsdag eftermiddag. Pendlere over det meste af landet var ramt på grund af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivførerne.

Først på dagen gik det ud over togdriften på Sjælland, men onsdag eftermiddag står togene stille i Jylland og på Fyn.

- Vi forventer, at de tog, der kører, fortsætter til endestationen og derefter holder stille, siger DSB's pressechef, Tony Bispeskov.

Han kan ikke sige noget om, hvornår togene begynder at køre igen, og han opfordrer passagerer til at søge information på DSB's hjemmeside eller på Rejseplanen.

DSB indsætter som nævnt ikke togbusser i forbindelse med konflikten.

- Vi kan ikke løse opgaven med togbusser, for vi har ikke det antal busser, der skal til, forklarer Tony Bispeskov.

Strandede togpassagerer kan dog søge lidt trøst i, at DSB's resjetidsgaranti træder i kraft, så man eventuelt kan på refunderet sin billet.

En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse blandt lokomotivførere tidligere på dagen fik togdriften til at halte på Sjælland. Færre tog kørte på skinnerne, mens andre tog blev forsinket.

Over middag genoptog de sjællandske lokomotivførere arbejdet igen, men togene kører stadig uregelmæssigt.

- Vi undersøger i øjeblikket baggrunden for arbejdsnedlæggelsen og opfordrer vores medlemmer til at normalisere arbejdet straks, skrev Henrik Horup, formand Dansk Jernbaneforbund, i en kommentar tidligere på dagen.