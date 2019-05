Kamp for lokale sager: Sognerådspolitik lever i bedste velgående på Christiansborg

Tidligere borgmester Lars Erik Hornemann (V) i spidsen for en delegation med daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) og det lokale folketingsmedlem Erling Bonnesen (til højre). Ministeren var inviteret til byen for at se på forholdene på Svendborgbanen og lukningen af overgangen ved Skattergade. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær