Kaffe og fællesskab: Ny café åbner i Gudme

Gudme: Et sted at drikke kaffe med andre. Sådan et får borgerne i Gudme i midten af januar, når en ny café åbner.

Café Kaffetid er navnet på stedet, som Gudme-Brudager Menighedsråd står bag, og første åbningsdag bliver mandag 14. januar fra klokken 14.30 til 16.30.

Caféen bliver drevet af frivillige, der hver anden mandag vil have kaffen klar i samme tidsrum som på åbningsdagen, og det nye samlingssted får i første omgang hjemme i sognehuset. Men i fremtiden er det planen, at caféen skal høre hjemme i præstegården, når den er færdigindrettet til sognegård.

I første omgang er der ikke planlagt noget særligt for eftermiddagene, så der er luft til at forskellige aktiviteter kan opstå afhængigt af, hvad caféens gæster har lyst til og interesse for.