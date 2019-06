Kæmpevindmøller ved Broholm Gods vækker borgermodstand

Vinbonden Benny Grested er meget utilfreds med, at den sjællandske godsejer Lars Kronshage har planer om at sætte tre knap 150 meter høje vindmøller op cirka 600 meter fra vinbondens gård i Gudme. Ligesom flere end 80 andre borgere, har Benny Grested gjort Svendborg Kommune opmærksom på sin utilfredshed i forbindelse med høringsperioden forud for projektet. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær