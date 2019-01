Kæmpe narkorazzia i Svendborg og på Langeland: Hash og våben beslaglagt

Svendborg: Politiet gennemførte onsdag en kæmpe narkorazzia med ransagning på otte adresser i Svendborg og to adresser på det sydlige Langeland.

Fem personer blev anholdt og politiet fandt både narkotika og våben samt et mindre væksthus til skunk.

Det var en kombination af tip fra borgerne og politiets efterforskning, der førte til, at 17 personer - 13 mænd og fire kvinder - ved aktionen kunne sigtes for besiddelse af narko og våben.

Forud for aktionen havde politiet modtaget flere oplysninger om, at en forretning i det centrale Svendborg var omdrejningspunkt for hashsalget i byen. Denne adresse blev ransaget, og der blev fundet både hash og peberspray på stedet, oplyser politiet.

Under ransagningerne beslaglagde politiet både hash, kokain, MDMA, ecstasypiller, psilocybinsvampe, peberspay, knojern, en 22 mm signalpistol med ammunition, skydevåben med ammunition samt indholdet af et mindre skunkhus.

- Vi er rigtig godt tilfredse med, at aktionen førte til både omfattende sigtelser og beslaglæggelser, som vi nu kan arbejde videre med. Og så er vi selvfølgelig rigtig glade for, at det faktisk var en række rigtig gode tip fra borgere, der hjalp os på vej i efterforskningen. Det er helt uvurderligt, når vi kan bruge borgernes øjne og ører i vores arbejde, så det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at flere borgere i både Svendborg og på Langeland har haft en oplevelse af utryghed i forhold til handlen med narkotika. Politiet håber, at onsdagens indsats vil være med til at skabe mere tryghed.

- Det er en kerneopgave for politiet at sikre borgernes tryghed og sikkerhed. Jeg håber og forventer, at indsatsen har sendt et klart og tydeligt signal til det kriminelle miljø om, at politiet holder et yderst vågent øje på, hvad der foregår, og jeg kan love, at det fortsætter vi med. Vi vil ånde dem tungt og vedvarende i nakken, siger vicepolitiinspektør Jørgen Andersen.

Fyns Amts Avis følger sagen.