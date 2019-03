Kæmpe interesse for affaldssortering: Dialogmøde allerede fuldt booket

Dialogen om Svendborg Kommunes kommende affaldssorteringsordning er i gang. Den 27. marts afholder Vand og Affald dialogmøde for interesserede borgere, men mødet er allerede fuldt booket. Hvis interessen fortsætter, vil der blive afholdt flere møder, siger projektleder for affaldssorteringsordningen, Dorte Eg Auerbach.

Svendborg: Svendborgenserne skal til at sortere affald, og det kan der være mange spørgsmål til.

Vand og Affald har derfor inviteret til dialogmøde den 27. marts, hvor det vil være muligt at spørge ind til ordningen, komme med forslag og inputs til, hvad der kan gøres anderledes eller bedre.

Men med plads til 80 borgere er mødet allerede overtegnet, fortæller projektleder fra Vand og Affald, Dorte Eg Auerbach.

- Hvis der bliver ved med at komme tilmeldinger ind, er vi jo nødt til at holde nogle flere møder, og det vil der under alle omstændigheder komme henover tid, fortæller hun.

Planen er, at alle husstande i Svendborg Kommune skal sortere deres affald i henholdsvis glas, metal, pap, papir, kompost og restaffald fra slutningen af 2020, men oplysningsarbejdet er i gang allerede.

- Det her projekt er jo lige så meget et kommunikationsprojekt, som det er et teknisk projekt, fordi der ligger så meget forandring for den enkelte borgere, siger Dorte Eg Auerbach.

- Derfor starter vi allerede nu, men der kommer til at blive sat massivt ind på informationsarbejdet fra næste forår af. Dels vil der blive lavet nogle meget grundige sorteringsvejledninger, og dels kommer vi også til at lave events på skoler og andre steder, tilføjer hun og fortæller, at man også satser på at få en mobil sorteringsvejleder, der kan tage ud til arrangementer.