Kæmpe ejendomshandel i Svendborg: 200 rækkehuse skifter ejer

Stort svensk ejendomsselskab investerer trecifret millionbeløb i 200 udlejningsrækkehuse i Svendborg. Det er den anden store ejendomshandel på få måneder, og det er et sundhedstegn for Svendborg, siger lokal rådgiver.

Udvikling i Odense trækker

Han peger også på, at den øjeblikkelige udvikling i den sydlige del af Odense er en katalysator for Svendborg, der er med til at trække nye investorer til.

- Al udviklingen i Odense sker på sydsiden med et nyt OUH, udvidelsen af SDU, Tietgenbyen og området med den nye robotindustri, og det vil tiltrække folk, som med motorvejen kan komme til Svendborg på et kvarter. Mange, der skal arbejde i det område, vil vælge at bo i Svendborg, fordi det er den bedste by at bo i, hvis man vil leve livet, siger Colliers-direktøren.

Den store ejendomshandel kommer i kølvandet på en lignende handel i Svendborg fra i efteråret, hvor ejendomsselskabet Core Property Management købte de 133 lejligheder i Langes Have af pensionskassen Pensam.

Direktør i Core Property Management, Niels Lorentz Nielsen, forklarede dengang blandt andet, at Svendborg er værd at investere i, fordi der er et fornuftigt afkast. Han er på bølgelængde med Martin Pedersen, der mener, at investorerne kigger efter områder, hvor udlejningen er stabil, og hvor afkastet er større end i det, de i øjeblikket kan hente i de store byer.

- Det er blevet svært at finde en ejendom i København med et godt afkast, og i stedet er man begyndt at kigge efter nogle andre områder, og når man kommer ned i laget under de store byer, så er Svendborg en by, der har mange af de kendetegn, man ønsker, siger han.