Julie Maria optræder på Harders i Svendborg

Stilhed

I midt 2017 udkom hun med sit sjette album "Danse Til Vi Dør", der udspringer af de refleksioner og erkendelser hun gjorde sig under en længere periode væk fra musikken, hvor hun var tvunget til at kigge indad.

- I stilheden indså jeg, at mine mange år med musikken og livslange ambitioner om at nå til stjernerne havde sat en stopper for glæden - og samtidig det helt åbenlyse i, at vi som kunstnere kun kan skabe ud af lyst, udtaler Julie Maria i en pressemeddelelse.