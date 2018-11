Juletradition genopstår: Juleoptog med heste i Tved

Tved: Det er en gammel traver, som gode folk i Tved har ladet genopstå i anledning af julen. For første gang i flere år er der nemlig juleoptog med heste gennem bydelen.

Det sker lørdag 1. december fra klokken 13.00.

Optoget begynder ved Brændeskovvej og rammer blandt andet Skolevej, Hjørnevænget, Tved Kirkevej, Lille Byhavevej, Ørbækvej, Walkendorffsvej, Karen Skrams Vej og slutter ved Sparkøbmanden på Tvedvej.

Initiativtagerne til at genoptage optoget, Maria Bolvinkel og Anne Foder, fortæller, at 25 ryttere og heste er med til optoget, og at alle polititilladelser til begivenheden er på plads. Og at optoget forventes at vare en times tid. /heng