Juleshow med nyt Svendborg-band

Svendborg: Et nyt Svendborg-band ved navn Rapkæft er opstået, og tirsdag den 25. december bliver der mulighed for at se, hvad det indeholder, når Harders inviterer på juleshow. I en pressemeddelelse løfter spillestedet dog en smule af sløret, idet det hedder, at bandet leverer danske sange, som er skrevet af Klaus "Baba" Jensen og handler om livet, kærligheden til livet og til de oplevelser, som benævnte liv byder os alle. Bandet består af de lokale musikere Klaus B. Jensen, Søren Lund, Peter Nyholm, Gustav Lerche, Rasmus Zapp Hjortebjerg, Maja G. Kvist og Sasha Nuno. 100 kroner giver adgang til koncerten, som starter klokken 21. /finn