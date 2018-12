Svendborg: Kunne du tænke dig at synge julen ind, så har du chancen endnu. For traditionen tro er det netop, hvad der går for sig den sidste søndag inden jul - i år er det den 23. december - hvor Sct. Nikolai Kirke klokken 17 inviterer til julesang.

Under ledelse af Tore Bjørn Larsen synger Sct. Nikolai Cantori for på de kendte julesalmer. Og i år kommer der desuden en række gæstesangere: Sopranen Sofie Ljungdahl, tenor Simon Mott og Jesper Buhl, der er basbaryton.

Opfordringen er klar: Kom og vær med. /anwni