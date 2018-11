Julemarked, luciaoptog og ildshow: Programmet for årets lysfest er klar

Svendborg: Det er så småt ved at blive en tradition. Lysfesten på Frederiksø, der i år finder sted lørdag den 1. december og byder på et hav af aktiviteter, happenings og diverse opvisninger for folk i alle aldre.

I flæng kan nævnes, at der bliver fortalt eventyrlige fortællinger på kajen og være danseopvisninger og korkoncert i løbet af eftermiddagen, ligesom der er lysshow, klokkespilskoncert og et afsluttende ildshow med ildkæder, ildstave og ildhulahopringe på det bugnende lysfestprogram. Alt imens mørklægges hele Frederiksø, der i anledningen kun bliver oplyst ved hjælp af fakler, lanterner, bål og lygter.

Og så er det også til lysfesten, at man vil kunne opleve et ganske særligt luciaoptog. Det står Svendborg Kajakklub bag og foregår ude på vandet.

Det er tredje år, at Frederiksø Kunst og Kultur i samarbejde med kommunen afholder lysfest, der blev i sin tid var et initiativ, som skulle være med til at skabe liv på øen - også på de kolde og mørke årstider. Og det vil der altså være det meste af den dag både med selve lysfesten, som begynder klokken 16, og med et julemarked i rundbuehallerne, der åbner klokken 10.00.

Udover det officielle program er der åbent over alt på Frederiksø til lysfesten, hvorfor det vil være muligt at gå på opdagelse i værftsbygningerne og besøge de mange værksteder på øen.

De fleste aktiviteter er desuden gratis at være med i.