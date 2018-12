Julekoncert i Stenstrup Kirke

Stenstrup: Kom og nyd julekoncerten i Stenstrup Kirke med kirkens musikere, der er dykket ned i julegemmerne og har sat et program sammen af musik, der kredser om juletidens mange stemninger.

Ifølge en pressemeddelelse kan man se frem til et varieret program med arier fra Händels Messias for orgel og Mezzosopran sunget af Sally Sallingboe blandet med bløde jazzhits fra blandt andre Charlie Browns Christmas med Christina Mellgren på klaver, der også selv byder på egne kreative arrangementer over julemusik.

Lillekoret leverer velklingende arrangementer af både dansk og engelsk kormusik, som altid i krydsfeltet mellem det rytmiske og klassiske, og indimellem vil publikum få lov af synge med på både nye og gamle julesalmer.

Efter koncerten serveres julegløgg og klejner i våbenhuset, og det er gratis at deltage. Det sker i Stenstrup Kirke onsdag den 19. december klokken 19. /anwni