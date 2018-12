Juleinspektør kommer til Egense

Egense: Hvad betyder ordet jul? Hvor gammel er den nordiske jul? Hvem opfandt vores form for julestemning? Det er nogle af de spørgsmål, som Benno Blæsild giver svar på, når man er gæst i Egense Forsamlingshus torsdag den 13. december. Benno Blæsild, der har en universitetsgrad i historie, kunsthistorie og forhistorisk arkæologi, er også verdens første juleinspektør, og han har blandt andet stået for julen i Den Gamle By i Aarhus. Han er også kendt fra tv-serierne "Hvad er det værd" og "Guld på Godset", og så er han tidligere inspektør for Svendborg og Omegns Museum.

Efter foredraget er der traditionen tro julequiz og lotteri. Der er gratis adgang til arrangementet, men man må gerne medbringe en lille gave til lotteriet, oplyser Egense-Rantzausminde Foredragsforening, der er arrangør sammen med Egense Menighedsråd. Foredraget starter klokken 19.30. /gru