Jul i Fredens Kirke hele december

Svendborg: Julen er i sandhed en højtid for kirkerne, og det kan blandt andet ses i Fredens Kirkes kalender for den kommende måned.

Her er der planlagt fire julearrangementer af hver deres karakter.

Det første er 9. december klokken 16, hvor der er julekoncert med Septimuskoret, der leverer en a capella-koncert med danske og engelske julesange og salmer.

Den 11. december klokken 10 er der noget for de mindste, når der holdes jul for et- til treårige med en musikalsk legestue og en lille julegudstjeneste med sang, hygge og lege, inden der skal pyntes juletræ.

16. december klokken 16 er der musikgudstjeneste, hvor Thurø Sangkor synger engelske julesange, mens præst Lotte Boas fortæller "Ni læsninger", som er historien om guds historie med mennesker, og som leder frem til den første jul i stalden i Bethlehem.

Endelig bliver julen sunget ind i Fredens Kirke sammen med kirkens gospelkor. Det sker 20. december klokken 19.00. /heng