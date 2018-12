Jul i Anne Hvides Gård

Svendborg: Gennem de sidste mange år har det været fast tradition med julehygge i den ældste bygning i Svendborg, Anne Hvides Gård. Mange svendborgensere har besøgt huset og fundet nissen på loftet, spist æbleskiver og fået et varigt minde om besøget. På de to lørdage den 8. og 15. december fra 10-16 åbner Madam Børgesen igen sit gæstgiveri i Anne Hvides Gård. Huset har fået julebelysning, men nisserne er ikke helt færdige med at pynte op til jul. Derfor vil der blive rig mulighed for at lave julehjerter, musetrapper og stjerner, eller blot nyde de gamle, skæve rum i gårdens sidebygning. Derudover er der også mulighed for at gøre en god handel med juletilbud fra museumsbutikken. Det kunne også være, at overnissen mødte op og fortalte historier fra gamle dage? Kig forbi og tag børn og børnebørn med. /helena