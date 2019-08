Jubilæumsstævne: Rundt om Thurø i kajak for 60. gang

- Når man kommer om til den åbne strækning fra Grasten til Thurø Rev, så kan det godt blive en hidsig affære, men stævnet er netop berømt, fordi der er så mange forskellige vind- og strømforhold undervejs, forklarer stævnelederen og tilføjer, at der er følgebåde med, der kan yde assistance undervejs.

Den øjeblikkelige vejrudsigt lover op til hård vind fra sydvest med vindstød på 10 meter pr. sekund, og det betyder, at den 20 kilometer lange tur bliver en udfordring, siger stævneleder Peter Folke Olsen.

Thurø: Der bliver skumsprøjt og høj søgang, når Svendborg Kajakklub søndag den 11. august sender et felt på omkring 80 kajakroere ud på den klassiske 20 kilometer lange tur rundt om Thurø.

Deltagere fra hele landet

Stævnet afvikles for 60. gang, og der er foreløbig tilmeldt 70 deltagere fra så eksotiske steder som Frederikshavn, Sønderborg, Sorø, Maribo og Dragør. Sidste år var 40 deltagere tilmeldt, og i år ventes over 80 roere til start.

- Vi har gjort meget for at reklamere for stævnet, når vi har været rundt til andre stævner i landet, og samtidig har vi i år pengepræmier til de tre hurtigste kajakker, fortæller Peter Folke Olsen.

Starten går søndag klokken 12.45 fra Tåsingesiden overfor Svendborg Kajakklubs klubhus ved Den Runde Lystbådehavn på Tuxensvej. Der konkurreres både i enerkajak, toerkajak, havkajak og surfski, og de hurtigste kajakker ventes i mål ved klubhuset omkring halvanden time efter starten.

Turen rundt om Thurø er samtidig et åbent fynsk mesterskab i maraton, og det er også en af i alt otte afdelinger i den landsdækkende konkurrence "Dansprint Maraton Cup/Ocean Cup".