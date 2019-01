Jubel på erhvervsskole: Upopulær uddannelse har fået nyt liv

Et forsøg på at redde Svendborg Erhvervsskoles industriteknikeruddannelse er faldet heldigt ud. På mandag starter 20 elever på uddannelsen, som ellers ingen elever har haft, og også murer-, tømrer- og bygningsmalerlinjerne er i fremgang.

Erhvervslivet har spædet til

Det er en temmelig syg patient, der dermed har fået nyt liv.

Industriteknikeruddannelsen har været uattraktiv, fordi dens maskiner har været forældede, men bidrag fra Svendborg Kommune og fra aktører i den del af erhvervslivet, som mangler industriteknikere, har sikret, at skolen har været i stand til at investere i nye.

Ifølge Allan Kruse er det dog ikke den direkte årsag til, at det er lykkedes at få elever til uddannelsen.

Han mener snarere, det handler om, at markedsføring sammenholdt med den omtale, som uddannelsen har fået i medierne, samt jobcentrenes fokus på sagen har æren.

- Det betyder, at det er lykkedes os at komme bredere ud med budskabet om, at der her er en god uddannelse med udsigt til at få job med det samme, siger direktøren, der dog vedgår, at det nye grej er vigtigt.

- Hvis vi ikke havde haft de nye maskiner, havde uddannelsen ikke været relevant. Det ville svare til at starte en fodboldklub uden at have en bane at spille på, siger Allan Kruse.

Det er blandt andre filterproducenten C.C. Jensen og Industrien Sydfyn, der står bag initiativet om at lade erhvervslivet medfinansiere uddannelsens nye maskiner, og det er der ingen grund til at fortryde, mener Industrien Sydfyn-formand Claus Aabo Andersen.

- Det er lækkert, at vi kan få uddannet nogle unge mennesker - også for vores egen skyld. Så det har bestemt været umagen værd, at vi er gået ind i det, siger formanden.