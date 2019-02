Josefine Ottesen fra Sydfyns Kulturforening, der står bag lysparaden i Svendborg fredag, kalder aftenens lysfest gennem byen magisk. Der er dog ingen aktuelle planer om en parade til næste år. Til gengæld løfter hun sløret for et nyt stort borger-kunstprojekt, der er på vej.

Svendborg: Magisk. Skønt. Smukt.

Sådan siger Josefine Ottesen dagen efter den store lysparade i Svendborg fredag aften.

Hun er med i styregruppen i Sydfyns Kulturforening, der står bag lysparaden, hvor flere hundrede svendborgensere mødtes klokken 17 og vandrede gennem Svendborgs gader med lys som en markering af, at vi går mod lysere tider.

- Det var skønt at så mange ville være med. Vi lavede en rigtig flot parade sidste gang i september 2017, men denne gang tog vi den lige skridtet videre, siger hun og peger blandt andet på, at ved september-paraden for halvandet år siden havde man på forhånd indbudt skoler til at gå med. Men det var ikke tilfældet ved lysparaden fredag.

- Det var simpelthen bare almindelige mennesker, der kom og ville være med. Det, synes jeg, er virkelig positivt. Det er jo det, vi gerne vil. Vi vil skabe rammer for fællesskaber, som alle har adgang til. Det er der brug for. Og at så mange mødte op i går, var en bekræftelse på, at vi fornemmede rigtigt: Folk gerne vil noget sammen, siger Josefine Ottesen.