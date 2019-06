Jordbær, korsang og lyshav: Organist anbefaler en weekend i sansernes tegn

2) Lyt til Nordeuropas måske bedste kor

Når smagsløgene er tilfredsstillet, går turen til høresansen.

Lørdag fra klokken 16 til 17 er der koncert med DR's Vokalensemble i Vor Frue Kirke.

- At vi kan få Danmarks Radios ypperste kor til Svendborg, synes jeg, er utrolig dejligt. Det er det bedste kor i Danmark, og sågar måske også i hele Nordeuropa, mener organisten, der har sin daglige gang i Vor Frue Kirke.

Sangene handler om kendte kristne pilgrimme og helgener og skildrer deres skæbner og personligheder i både ord og musik.

- Det er musik, der er meget varieret i tid. Helt tilbage fra gammel renæssance til noget mere nyt.

Povl Balslev står normalt på den anden side som korleder og dirigent for korene Vor Frues Kantori og ungdomskoret SNUK, og når det kommer til sang, er Svendborg en klasse for sig, mener han.

- Hvis vi laver en måling på det, så tror jeg, at Svendborg er den by i Danmark, der har flest korsangere pr. indbyggere.

- Vi kan se at ved alt, der har med sang at gøre, strømmer folk til i øjeblikket, siger han.

Hvad end det er korene, fællessangsarrangementer på Bølgen eller i Svendborg Forsamlingshus, mener han, at det skyldes et behov for fællesskab.

- Det med at synge sange, som man kender, i et fællesskab med andre er i hvert fald vendt tilbage, fortæller han.

- Og det sjove er, at det tiltrækker alle aldre. Fra dem, der har været på efterskole for ikke så længe siden og har fundet ud af, at fællessang bare er fedt, til det grå guld og alle mulige andre.