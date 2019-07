Jobpatruljen løftede pegefingeren i Svendborg: De unge arbejdere holder ikke pauser nok

Hver sommer rejser Jobpatruljen rundt i landet og holder øje med, om unge under 18 arbejder under ordentlige forhold. I Svendborg noterede patruljen sig, at de unge arbejder for meget og holder for få pauser.

Svendborg: For meget arbejde og for få pauser.

Det var noget af det, som Fagbevægelsens Hovedorganisations jobpatrulje slog ned på, da den onsdag og torsdag gik patrulje i Svendborg for at tjekke, om unge under 18 arbejder under ordentlige forhold i restauranter, butikker, forretninger og i industrien.

- Det ser egentligt rimeligt fint ud. Men der er en række småting, som vi har talt med de unge og arbejdsgiverne om, fortæller Natalia Regitze Jørgensen, der er jobpatruljekoordinator for Fyn, de fynske øer og Fredericia.

Faktisk har Jobpatruljen i år 40 års jubilæum, og i alt 30 frivillige bruger nogle uger i løbet af sommeren på at gå patrulje, for at sikre unge menneskers arbejdsforhold.

Selvom Jobpatruljen efterhånden har en del år på bagen, er der stadig brug for den, mener man i Fagbevægelsen Hovedorganisation, og Natalia Regitze Jørgensen fortæller da også, at det i Svendborg blandt andet halter med at lade de unge holde tilstrækkeligt med pauser i løbet af en arbejdsdag.

- Man har ret til en halv times sammenhængende pause, når man har arbejdet i fire og en halv time, men der er mange steder, hvor man ikke holder den halve time. Det er jo arbejdsgiverens ansvar, at de får muligheden for at puste ud, men mange af de unge giver den jo lidt ekstra af af en god mening og dropper pausen, men de tænker ikke over, at de kan blive stresset af det. Det er især i butiksbranchen, at de ikke får den her halve time, fortæller Natalia Regitze Jørgensen.