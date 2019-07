Jette og Helle har indsamlet historier fra Drejø: Fortælles nu til børn

Jette Arp har indsamlet fortællinger fra beboere på Drejø og Helle Køster har fået børn til at illustrere. Tirsdag udkommer hæfterne "Alfeline-historier fra Drejø", der er ti sande fortællinger, fortalt i børnehøjde. Projektet er frivilligt, og er kommet ud af en lyst til at fortælle beretninger fra Drejø, og fordi forfatteren trods sine 72 år stadig er en barnlig sjæl.

Drejø: Alfeline og Brummern er søskende og bor i Århus sammen med deres mor og far. Men nu er far blevet syg. Han har en meget sjælden øjensygdom, og derfor må han og mor rejse helt til USA, for at han kan blive opereret der. Og hvor skal de to børn så være imens? Naturligvis på Drejø hos farmor og farfar og hunden Mufti. Sådan lyder introen om hovedpersonerne i "Alfeline-historier fra Drejø", som er ti fortællinger, fortalt i små hæfter. Historierne er for børn og udgives i forbindelse med festugen og Bedste-dagene på Drejø, der finder sted i de kommende to uger. Historierne er målrettet øens mange besøgende børnebørn, hvor hovedpersonerne kommer rundt omkring på den lille sydfynske ø. De ti fortællinger er en blanding af fakta og fiktion. Hovedpersonerne og huset, de bor i, er opdigtede, men de mennesker hovedpersonerne møder, og de historier de får fortalt, er virkelige. Forfatteren til Drejø-fortællingerne er 72-årige Jette Arp. Hun er tidligere skolelærer, men læste senere teologi, og har blandt andet været præst for Drejø Sogn. Sammen med Helle Køster er det blevet muligt at udgive historierne. Helle Køster har boet på Drejø hele livet, og hun har lavet layout og styret slagets gang for børnetegninger og illustrationer til de små bøger, som mandag bliver sendt ud af trykken. Jette Arp har altid interesseret sig for at fortælle historier - især til børn. - Jeg har altid har en lyst til at fortælle historier. Det gjorde jeg også fra prædikestolen. Men det at skrive historier til børn, morer mig kolossalt. - Jeg er nok lidt af en barnesjæl, og det at sætte sig ned, og se noget med barnets øjne, synes jeg, er interessant, siger forfatteren.

De ti Alfeline-historier fra Drejø Alfeline-historier fra Drejø udkommer tirsdag 23. juli i forbindelse med Drejø festuge og BedsteDage.Historierne er skrevet af Jette Arp, der bor i Helnæs, men som gennem sit embede som præst på øen, har stor kendskab til Drejø.



Bogen er layoutet af Helle Køster, der bor og er opvokset på øen.



Illustrationerne i bogen er tegnet af børn.



Historierne er fortalt i ti hæfter.



Det er et frivilligt projekt, som Jette og Helle tænker at fortsætte.

I de ti fortællinger "Alfeline-historier fra Drejø" er det børn, der har tegnet illustrationerne. Historierne er sande fortællinger fra beboere på øen, som er fortalt i børnehøjde. Her er det branden i 1942, der er skildret. Historien går på, at en beboer fra øen har husket, at der faldt et stykke aske på sig, da hun lå i sengen.

Ikke gå i glemmebogen På alle forsider af de ti Alfeline-historier er der et kort over Drejø, men på bagsiden er der et billede og en kort beskrivelse af, hvor hovedpersonerne befinder sig på øen. På en bagside er Drejø Kirke. En anden er det Valdemargaarden, som var en af de få ejendomme, der overlevede branden i sommeren 1942. For det er nemlig ikke bare opdigtede historier, Jette Arp har skrevet. Hun har snakket med folk på hele øen for at høre deres fortællinger og oplevelser på Drejø. - Uden de fortællere, jeg har mødt, var der ingen historier. Gennem "Alfeline-historier fra Drejø" får børnene altså øens historie fortalt. En vigtig generation at fortælle til, mener Jette Arp. - Det er vigtigt med historier i børnehøjde, for mange af historierne fra Drejø kunne nemt gå i glemmebogen. Ved at fortælle dem, kan de forhåbentlig leve videre, siger forfatteren. - Men det var vigtigt for mig, at det var nogle levende historier, som børnene kunne spejle sig i, men som også gav eftertanke, om hvordan man levede engang. Jette Arp lægger heller ikke skjul på, at hun også håber at Alfeline-historierne vækker nysgerrigheden hos de voksne gennem. - Når børnene kommer hjem og fortæller om de her historier, så bliver de voksne måske også interesseret. Der er for eksempel henvisninger til Else Hjorts bog om slægtsgårde og huse på Drejø, som vi håber, animerer til de voksne, som så måske vil få lyst til at undersøge videre om Drejø. Så det er fortællinger for børn, men indirekte er det også til voksne.

Her er børnene Anna og Clara i gang med at tegne illustrationer til bøgerne "Alfeline-historier fra Drejø". Alle illustrationer er tegnet af børn. Foto: Privat.

Mange flere historier Idéen til Drejø-fortællinger i børnehøjde kom faktisk helt tilbage i 2013. Det var på Drejø-færgen, den første historie blev til. - Jeg faldt i snak med en ældre dame, som derefter blev til musehistorien "kan mus synge". Så hvilede det nogle år, hvor jeg ikke havde tid til at beskæftige mig med det, men så tænkte jeg, at nu måtte jeg tage det op igen, siger Jette Arp. Projektet kører Jette Arp og Helle Køster uden at få en øre for det. Mandag kommer de ti hæfter fra trykken og tirsdag præsenteres og sælges de i forbindelse med Drejøs festuge, der finder sted 23., 24., 25. og 27. juli. Derudover kommer de små bøger også belejligt. For efter festugen fejrer Drejø nemlig den årlige BedsteUge samt Klovnedage, 29. til 31. juli, der er til fordel for øens yngste besøgende. Og Jette Arp og Helle Køster er slet ikke færdige med at lave historier til Drejøs børnebørn. - Vi regner med at fortsætte til vinter og næste sommer. Og så er vi blevet opfordret til også at kigge på Skarø og Hjortø, afslutter Jette Arp.

Illustration fra "Alfeline-historier fra Drejø". Her er turen gået til Drejø Kirke.