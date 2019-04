Svendborg: Musikinstrumentalisten Gustaf Ljunggren og slagtøjsspilleren Emil de Waal har spillet sammen i over 20 år og sidste år udgav de et jubilæumsalbum med deres egen fælles musik, der breder sig over både elektroniske og akustiske instrumenter.

Torsdag den 4. april kan du opleve dem på Arne B, når Giant Steps inviterer til koncert med de originale musikere klokken 20. Også unge lokale talenter vil være at opleve, når fem musikere fra Svendborg Gymnasium giver et par numre på scenen./HETJA.