- Vi havde håbet på at åbne til sommer, men vi skulle lige finde ud af, hvad vi ville, og hvordan vi gerne ville disponere grunden. Og nu er vi så langt, at vi kan sige, at vi forventer at åbne engang i november, siger direktøren.

Købmandsjagt

Rema 1000-kæden er baseret på den såkaldte franchiseprincip, hvor den enkelte butik drives af en selvstændig købmand.

Og den nye butik bliver ingen undtagelse, oplyser Rema 1000's regionschef, Lars Dybdal.

- Vi har ikke en købmand på plads endnu af den årsag, at vi ikke kender den præcise åbningsdag endnu. Men vi er gået i gang med at kigge på det, siger regionschefen, som oplyser, at Rema 1000-købmand ikke er noget, man bliver på det glatte ansigt.

- Man skal stifte et selskab med en egenkapital på 300.000 kroner. Så 300.000 kroner er med andre ord det, man selv skal skyde ind, siger Lars Dybdal.

Det er også en slat, men regionschefen ser alligevel ingen fare for, at missionen ikke lykkes.

- Vi har en del, der er interesserede i den, så det bliver ikke noget problem. Men det er også en spændende butik i et rigtig interessant område, siger han velvidende, at Lidl, Kvickly Svendborg Storcenter og Fakta er blandt de nærmeste naboer.

Hvilket Stephan Sørensen sætter ord på.

- Området er et centrum for detailhandel, og på den måde hjælper vi hinanden med at holde handelen i byen, siger han, mens Lars Dybdal tilføjer, at de relativt nytilkomne Elgiganten og Harald Nyborg også er med til at trække folk til.