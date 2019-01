Iværksættere vil overtale politikere til at kaste penge efter sydfynsk kvindekrisecenter

Svendborg skal have et kvindekrisecenter, mener man i foreningen Sydfyns Krisecenter, der mandag skal tale sin sag foran en række af byrådets politikere. Håbet er at kunne åbne det sydfynske kvindekrisecenter ved årsskiftet, men først skal finansieringen på plads.

- Vi håber, at vi på mandag kan vise politikerne, at der er et behov for det her kvindekrisecenter i Svendborg. Vi har rigtig mange gode argumenter for det. Og så håber vi, at kommunen vil være med til at samarbejde, og at vi kan få et bidrag til etableringen af centeret, hvor et beløb i omegnen af en halv million kroner vil være rigtig fint, siger han.

Det er, hvad en række iværksættere i foreningen Sydfyns Krisecenter arbejder på at etablere i Svendborg. Mandag har foreningen foretræde for gruppeformændene i byrådet i Svendborg, som de håber kan hjælpe med at få finansieringen af kvindekrisecenteret på plads, fortæller Rico Busk, der er næstformand i Sydfyns Krisecenter.

- Vi søger fonde for at få finansiering til de cirka halvanden million kroner, siger han.

Ambulant behandling

På landsplan blev 38.000 kvinder sidste år udsat såkaldt fysisk partnervold, viser en undersøgelse foretaget af Statens Institut for Folkesundhed, og tumulterne i hjemmet går ofte ud over børnene, der mistrives.

Ifølge statistik fra Socialstyrelsen var 33.000 børn i 2016 vidne til volden i hjemmet, og ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) vokser hvert sjette barn op i et hjem med vold.

Ønsket om at hjælpe disse kvinder - og deres børn - driver Mette Gregersen, der er formand i Sydfyns Krisecenter, og hun oplyser, at problemet i Danmark er, at der er overbelægning på landets krisecentre - også i Odense, hvor Fyns eneste kvindekrisecenter ligger, hvorfor mange kvinder må gå forgæves.

Behovet for endnu et kvindekrisecenter er altså stort, mener hun og peger på, at 4671 kvinder gik forgæves alene i 2017, da de forsøgte at få hjælp på et af landets 43 krisecentre.

- Vi vil være med til at løse et samfundsproblem, siger hun og fortæller, at det langt fra er uvæsentligt for kvinder i det sydfynske, at de - hvis krisecenteret bliver en realitet - kan komme på krisecenter i deres lokalområde. For det vil øge kvindernes chance for at kunne blive i deres job, foruden chancen for at børnene kan blive i deres skole er større, når de ikke skal rejse væk fra deres lokalområde.

Hun forklarer desuden, at voldsramte kvinder kan have svært ved at overskue at flytte langt væk for at komme på krisecenter, og dermed vælger mange i stedet at blive i et voldeligt forhold, hvis ikke der er et lokalt tilbud.

- Så med et lokalt center er chancen for, at vi kan hjælpe disse kvinder og deres børn altså væsentligt større, siger hun.

Mette Gregersen peger desuden på, at kvindekrisecenteret ikke alene skal være et sted, hvor kvinder kan søge tilflugt.

- Vi skal blandt andet også tilbyde ambulant behandling, så kvinderne kan få hjælp både før og efter, de har været på kvindekrisecenteret. Især efter opholdet er det enormt vigtigt med det, vi kalder efterværn, for at sikre at kvinderne kommer godt videre i livet, siger hun.