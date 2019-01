Det bliver 48-årige Oliver Schultz, der pr. 1. marts bliver ny skoleleder på Issø-skolen i Stenstrup og Kirkeby. Han tager over for Jesper Lundorff, der går på pension.

Stenstrup/Kirkeby: Det bliver en 48-årig københavner, som fremover skal tegne Issø-skolen udadtil. Snart sætter Oliver Schulz sig således i stolen som ny skoleleder for skolen, som har matrikler i Stenstrup og Kirkeby.

Det meddeler Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at den nye skoleleder de seneste fire år har været viceskoleleder på Lundehusskolen i København NV og inden da blandt andet har været souschef på Strandvejsskolen på Østerbro. Nu rykker han så til Sydfyn og Issø-skolen for at tage over for den nuværende leder, Jesper Lundorff, der går på pension.

Kommunens skolechef Nanna Lohmann glæder sig over at have fundet den rette afløser for Jesper Lundorff.

- Det er helt trygt at overlade roret til en erfaren og kompetent leder som Oliver. Vi er meget begejstrede for, at Oliver vil flytte til Sydfyn, så vi kan få glæde af den store alsidighed, som han kommer med fra de mange forskellige arenaer, han har været en del af. Vi er sikre på, at Oliver er det perfekte match til Issø-skolen og Svendborg Kommune, siger skolelederen ifølge pressemeddelelsen.

I alt 24 kandidater havde søgt stillingen som skoleleder af Issø-skolen, hvoraf seks var til samtale, inden Oliver Schulz blev ansat.

Han har første dag den 1. marts.