Islandsk violinist giver koncert på SAK

Svendborg: Det er en violinist fra den absolutte elite, der torsdag 12. september giver koncert i SAK Kunstbygning i Svendborg.

Hilf Sigurjonsdottir, der har givet solokoncert verden over - blandt andet i legendariske Carnegie Hall - vil præsentere publikummet for musik, der er komponeret over landsmanden Sigurjon Olafssons værker.

Violinisten kommer ikke alene, men har Anne Vilain med på cello, mens Povl Chr. Balslev indtager klaveret.

Koncerten begynder klokken 19.00 foran en pop-up-installation af Kirsten Graver. Entre: 50 kroner + almindelig entré. 25 kroner for SAK-medlemmer.