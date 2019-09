Irske dage i Svendborg: Det synes de forbipasserende om musik i gaderne

Lone Møller, 71, Svendborg

- Jeg stod lige her og svingede lidt. Man bliver jo så glad af at lytte til musikken her. Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen i Svendborg, der stabler sådan noget på benene. At der er nogen, der gider arrangere det. For jeg må da indrømme, at jeg bliver lidt lykkeligere af, at der er musik i gaderne. Det kan jeg mærke.