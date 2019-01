Investor vil bygge 40 konventionelle huse i Tankefuld: Borgmester klar til at ændre lokalplan

I en større bytte-bytte-købmand-handel arbejder Svendborg Kommune på at medfinansiere et byggeri af almene boliger på Tåsinge mod, at investoren køber en bid af Tankefuld og opfører parcelhuse. Vel at mærke parcelhuse med almindeligt tag og ikke aktive tage med eksempelvis græs eller solceller, som kravet ellers er. Lokalplanen skal altså laves om, og det er borgmesteren klar til, fordi det giver mulighed for at sparke byggeriet i Tankefuld grundigt i gang.