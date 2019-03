Intet havnebad i denne omgang

Idéen om at et havnebad kunne stå klar til landsstævnet i 2021 bliver ikke til noget. Havnebadet er pillet ud af første etape af Blå Kant-projektet, men kan blive aktuelt igen på et senere tidspunkt.

- Det er stadig en del af kommuneplanen, at man kan gøre det, men i forhold til den etape, som arkitekterne er sat til at tegne på, bliver det uden et havnebad. Det er ikke det, der ligger først før, lyder det fra Flemming Madsen.

Planerne om at lade etableringen et havnebad indgå i første del af etapen af Den Blå Kant-projektet er nemlig droppet, hvormed det ikke bliver til noget i denne omgang.

Svendborg: Det bliver ikke muligt at tage en kold dukkert i Svendborg Havn under landsstævnet i 2021.

Projektet Den Blå Kant er en del af kommunens udviklingsplan for Fremtidens Havn. Planen med projektet er at skabe en forbindelse mellem byen og havnen samt skabe rum for byliv hele havnen rundt.Den Blå Kant skal strække sig fra havnen i Christiansminde i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest.Herimellem skal der eksistere stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter.Desuden er målet, at havnen klimatilpasses for at imødekomme de stadigt mere ekstreme vejrforhold og herved forsøge at undgå for eksempel stormflod og oversvømmelser.

Andet trænger sig på

Det var i sommeren 2018, tegnestuen Effekt i København blev kåret som vinder af Den Blå Kant, et projekt, der har som mål at klimasikre havn og by. Og her blev tankerne om et havnebad ved Frederiksø første gang luftet.

Senere samme år besluttede politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget så, at realiseringen af projektet skulle begynde omtrent midtvejs mellem den runde lystbådehavn og Christiansminde - blandt andet på Udrustningskajen på Frederiksø - og at man ønskede at prioritere et havnebad i den etape.

Dengang sagde Flemming Madsen:

- Vi kan lige så godt se, om ikke det kan blive færdigt til landsstævnet, så det kan være en aktiv del af landsstævnet. Så det er det, der er planen. At det skal nå at være færdigt til den tid. Hvis det lykkes, vil vi have en forbindelse, der går helt oppe fra byen og over til Frederiksø, og som er klar til at tage imod gæsterne. Det kunne være skide godt, lød det fra Flemming Madsen, som ved samme lejlighed påpegede, at man muligvis ville blive nødt til at revidere den holdning hen ad vejen.

I dag mener Flemming Madsen ikke, at der er tale om ændrede planer.

- Jeg har hele tiden sagt, at det var en mulighed, og det er det forsat i forhold til lokalplanen. Men der er nogle andre ting, der her og nu trænger sig mere på, siger Flemming Madsen og forklarer, at det også er et spørgsmål om penge.

- Et havnebad ville - sammen med de andre ting, der skal laves - ikke kunne afholdes for de 24 millioner kroner (som er sat af til første etape af Den Blå Kant, red.), så der ville skulle eksterne sponsorer til. Det sagde jeg også allerede dengang. Så det kan godt være, vi skal have et havnebad, men det bliver ikke i første omgang, siger han.

I stedet er det den resterende del af havnen, der skal prioriteres, forklarer Flemming Madsen.

- Vi skal have løst nogle udfordringer på Jessens Mole i forhold til, at der står vand op. Vi skal have lavet forbindelsen op gennem Frederiksgade til Klosterplads. Og så ved vi, at der kommer et Simac-byggeri om lidt. Der er også en stor kaj, som kommunen står for. Så vi har opgaver rundt om hele havnen, som vi kan bruge midlerne på.

Det er stadig planen, at første del af Den Blå Kant skal stå færdig i 2021.