International fortællerfestival kommer til Svendborg

Omkring 150 nordiske fortællere kommer til Svendborg for at deltage i en fire dage lang, international fortællerfestival i 2021.

Svendborg: Et rykind af de større rammer Svendborg i 2021.

Den sydfynske købstad skal nemlig danne ramme om Federation for European Storytelling, FEST, som en international konference - eller festival, om man vil - for nordiske fortællere.

Det oplyser pr-virksomheden Kommpress i en pressemeddelelse.

I den kan også læses, at festivalen forventes at få deltagelse af omkring 150 kreative fortællere, og at de skal dele viden, historier og erfaringer med hinanden og såmænd også lige holde en generalforsamling.

Det skal de jo have lov til, men det interessante for den brede skare er, at der ifølge pressemeddelelsen arbejdes på at åbne dørene, så svendborgenserne får mulighed for at høre fortællernes historier. Hvilket jo godt kan gå hen og blive en oplevelse.