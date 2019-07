Intern strid i familien førte til skuddrama på Tåsinge

Fyns Politi oplyser, at det var interne familieproblemer, der løb af sporet og udløste den dramatiske skuddrama på Tåsinge tirsdag eftermiddag.

- Nej, det kan jeg ikke bekræfte. Der er mange oplysninger, som vi nu arbejder med, og jeg kan fortælle, at motivet formentlig skal findes i private problemer på bopælen. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Jack Liedecke.

Ifølge Fyns Amts Avis' oplysninger er hustruen i ejendommen på Bjerrebyvej flyttet. Da hun tirsdag ankom til huset for at hente nogle ting, skød den 53-årige mand ud ad vinduerne. Disse oplysninger vil politikommissæren dog ikke bekræfte.

Han fortæller, at motivet formentlig skal findes i det, som han kalder private problemer på bopælen.

Bjerreby: Det var en intern strid i en familie, der tirsdag ved 13-tiden udløste det drama, der endte med, at en politibetjent blev skudt i armen, og en 53-årig forskanset mand blev alvorlig såret .

Flere våben på bopælen

Han fortæller, at den 53-årige mand var i besiddelse af flere våben, og at politiets teknikere nu arbejder på at finde ud af hvilket våben, der blev affyret imod den betjent, der blev ramt i armen.

Det blev tirsdag nævnt, at han var i besiddelse af en jagtriffel i huset. Kan du bekræfte det?

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte. Der er flere våben på bopælen, og det er teknikkerne, der nu skal afgøre, hvilket våben, der er affyret og kan betragtes som gerningsvåbnet, siger politikommissæren.

Politiet er også ved at få styr på, hvor mange skud der blev affyret ved den dramatiske episode i Bjerreby midt på Tåsinge. Fyns Amts Avis' reporter på stedet talte tirsdag 11 skud.

- Jeg har godt set nogle tal i pressen, men som udenforstående kan det være svært at skelne mellem skarpe skud og skud fra et gasgevær, og der blev lagt en del gas ind i huset, uden at jeg vil sætte antal på, siger Jack Liedecke.